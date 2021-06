Tavoli e palchi gratis, tassa rifiuti scontata: la Città lancia nuove aree per gli eventi. Ecco la mappa

Associazioni e comitati locali potranno organizzare così attività, concordate con il Comune, con l’obiettivo di fare rigenerazione socio-culturale ed educativa. Palazzo Civico ha inoltre previsto, solo per il 2021 in via sperimentale, che la cauzione dove sia solo dell’1%. Oltre questo verrà avviato un dialogo con la SIAE e saranno realizzati "piani tipo" sulla sicurezza, anche in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri.

Nel dettaglio per la Circoscrizione 1 è stata individuata piazza San Secondo; per la 2 piazza Livio Bianco e piazza Santi Apostoli; per la 3 via Dante Di Nanni e piazzale Rostagno; per la 4 piazza Paravia e giardini via Invorio; per la 5 piazza Montale/Pollarolo, via Stradella; cortile Principessa Isabella; per la 6 parco Peccei, piazza Astengo, strada Comunale del Villaretto; per la 7 viale Ottavio Mai e piazza Alimonda; per la 8 infine giardini Gabotto, area Parri ed area ex-Moi.