Artisti di strada, concerti e librerie aperte: da domani a domenica torna a Rivoli la Festa Europea della Msuica

Dal 18 al 20 giugno torna la Festa Europea della Musica, della Cultura e del Libro, organizzata dalla Città di Rivoli e dal Consorzio TurismOvest. Dopo un anno di stop a causa della pandemia e una ricca anteprima lo scorso sabato 12 giugno, da venerdì 18 Rivoli ospita la quattordicesima edizione dell’evento che si celebra ogni anno in tutta Europa. La Festa Europea della Musica è infatti un appuntamento internazionale nato in Francia nel 1982 e che a partire dal 1995 coinvolge contemporaneamente numerose città europee. La manifestazione è simbolicamente legata al Solstizio d’Estate ed è una festa popolare gratuita, aperta a tutti i generi musicali e a chiunque abbia voglia di esibirsi davanti ad un pubblico, soprattutto giovani artisti. A Rivoli la Festa Europea della Musica è anche la Festa della Cultura e del Libro: un mix entusiasmante a base di tanta buona musica, canti, animazione e molte altre proposte che invadono la città in una vera e propria esplosione urbana di cultura.

Artisti itineranti e di strada animeranno tutte le vie del centro storico mentre i palchi verranno montati in piazza Martiri e piazza Marinai d’Italia. La finalità principale dell’evento è far conoscere i giovani artisti locali e per questo si alterneranno sul palco tante voci, pronte a coinvolgere il pubblico in generi e suoni differenti. La festa, ad ingresso libero, garantirà una scena a tutti gli artisti, studenti, hobbisti e professionisti. La manifestazione musicale inizierà venerdì alle 21, sabato dalle 16,30 e domenica dalle 17. La Festa di quest’anno vanta inoltre molteplici collaborazioni con negozi, bar e ristoranti di Rivoli.

“Un ringraziamento quindi a loro e a tutti gli artisti, i gruppi musicali, le librerie, i locali e le associazioni culturali – commentano Comune di Rivoli e TurismOvest - che hanno aderito all’iniziativa con grande partecipazione ed entusiasmo”.

Non mancheranno poi momenti e angoli di degustazione enogastronomica che creeranno l’ambientazione estiva e il clima ospitale tipico degli eventi di strada: sarà infatti presente da venerdì a domenica uno street food in piazza Martiri, dalle 12 a tarda sera. Si potrà inoltre salire a bordo del trenino turistico Rivolzonzo: riparte infatti il servizio di trasporto alternativo per il centro storico con partenza in piazza Martiri della Libertà dal punto informazioni (orari: venerdì 21-23, sabato 16-19 e 21-23, domenica 16-19). In piazza I Portici, poi, presenti anche i giochi per bambini.

Continua inoltre la collaborazione con Buttigliera Alta: domenica 20 giugno la Festa coinvolgerà il paese con una serie di appuntamenti tra arte, storia e musica.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative per contrastare il Covid-19.

Di seguito il programma completo dell’evento:

VENERDÌ 18 GIUGNO dalle ore 21 alle 24

Piazza Martiri della Libertà

Ore 12.00-24.00 – STREET FOOD FESTIVAL

Piazza Martiri della Libertà

Ore 21.00 – Presentazione della Festa e saluti delle autorità

Ore 21.10 – Screw Up! di Torino (rock)

Ore 22.30 – Gi.AMP rock band di Rivoli (rock)

Via Piol angolo Vicolo Maritano

Ore 21.00 – The Jagat di Torino (blues)

Piazza Marinai d’Italia

in collaborazione con Il Chiosco

Ore 21.00 – Upstage Music Lab di Grugliasco (pop rock blues)

Ore 23.00 – Battilastra di Orbassano (rock strumental alternative)

Piazza Matteotti

Ore 21.00 – Just Train Home di Rivoli (jazz blues)

Galleria Vart, corso Susa 22

Ore 17.00-21.00 – Vale Cantante di Rivoli (pop rock)

SABATO 19 GIUGNO, dalle ore 16.30 alle 24

Piazza Martiri della Libertà

Ore 12.00-24.00 – STREET FOOD FESTIVAL

Piazza Martiri della Libertà

Ore 16.30 – Nightwings di Rivoli (rock)

Ore 18.00 – Yellow Blues di Rivoli (blues)

Ore 21.00 – Heaven Elisa Cover Band di Torino (pop rock)

Ore 22.30 – W.I.R. di Rivoli (rock)

Piazza I Portici, via Rombò 35

Ore 16.30 – Catabasi di Alpignano (pop rock)

Ore 18.00 – Valentina Quarona e Mariangela Biletta di Orbassano e Torino presentano i propri libri e opere (libri)

Ore 21.00 – Gli allevi del Corso a indirizzo Musicale dell’I.C. P.Gobetti di Rivoli (classica e musiche da film)

Ore 22,30 – Moda, parole e musica con creazioni sartoriali di Donatella Atelier di Moda di Rivoli, presenta Beppe Castiglione, musiche di Fabio Angileri (sfilata di moda con happening musicale)

Piazza Marinai d’Italia

in collaborazione con Il Chiosco

Ore 16.30-18.30 – Giochi musicali per bambini (animazione in musica)

Ore 18.30-20.00 – Genirock, NoMoreKids, Enco Pignataro, Fase39 (pop rock)

Ore 21.00-22.30 – Paolo e Marcello, Rob Whitehead & Bluesfreaks (pop rock)

Ore 22.30-24.00 – Jam Session con musicisti rivolesi (jam session)

Via Piol 37 d (interno)

a cura della Libreria Ubik

Ore 16.00 – Enrico Galiano di Pordenone farà il "Libraio per un'ora" consigliando i suoi libri preferiti, chiacchierando con i lettori e firmando le copie del suo nuovo libro "Felici contro il mondo" (libri)

Piazza Garibaldi 3

a cura della Libreria Panassi

Ore 17.00 – Dario Farinelli presenta il suo libro “Né muri né mari” (libro)

Via Piol angolo vicolo Maritano

Ore 17.00 – Duo Alkemy di Torino (blues country finger style)

Ore 21.30 – Musica Concorde di Rivoli (folk musica tradizionale irlandese)

Piazza Matteotti

Ore 17.00 – Diego Bruno, special guest Annaluna di Torino (pop musica d’ambiente)

Ore 21.00 – Coro Alpino di Rivoli (canti corali a cappella)

Ore 22,30 – Sand Creek di Rivoli (pop cantautorato italiano)

Galleria Vart, corso Susa 22

Ore 17.00-21.00 – Marco Valenti Dj di Genova (dj set)

DOMENICA 20 GIUGNO, dalle ore 17 alle 19

Piazza Martiri della Libertà

Ore 12.00-24.00 – STREET FOOD FESTIVAL

Piazza Martiri della Libertà

Ore 17.00 - Dig the Hit di Rivoli (rock)

Piazza I Portici, via Rombò 35

Ore 17.00 – Musicalcentro Suzuki Talent Education di Rivoli (classica)

Piazza Marinai d’Italia

in collaborazione con Il Chiosco

Ore 17.00 – Simo’s Songs di Collegno (pop rock)

Via Piol

Ore 10.00-18.00 – Mercatino dell’antiquariato

Via Piol angolo Vicolo Maritano

Ore 17.00 – Mattia MDS di Pino Torinese (tango classica soundtrack)

Piazza Matteotti

Ore 17.00 - Radiograffiti di Rivoli (pop rock)

Ore 17.30 – Underscore trio di Torino (jazz, folk, pop)

Galleria Vart, corso Susa 22

Ore 17.00-21.00 – Gene Sax di Rivalta (pop rock)

DOMENICA 20 GIUGNO, a Buttigliera Alta

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso - Strada Sant’Antonio di Ranverso, 6

Ore 17.30 - Concerto a ingresso libero "Vivaldi e Scarlatti musica tra i due mari". I Giovani dell’Academia Montis Regalis. Alessandro Palmeri, violoncello e direzione.

Per partecipare al concerto occorre prenotarsi inviando una mail a soloclassica@gmail.com con i propri dati e numero telefonico entro le ore 12.00 del giorno precedente. Sono anche possibili prenotazioni contattando il numero 011/0209882, dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00.

Centro storico - Mercatino con prodotti marchio De.Co.

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso Visite a cura delle guide Artemista e dei volontari Amici della Fondazione Ordine Mauriziano. Aperta dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno il giorno precedente ai seguenti recapiti: 011.936.74.50; ranverso@ordinemauriziano.it - http://www.ordinemauriziano.it/precettoria-di-s-antonio-ranverso

Visita all’Archivio Storico Comunale a cura dei volontari del Comune

Ore 14.00 e Ore 15.00 Visita al Centro Storico accompagnati da narratori volontari del FAI partenza da Piazza Donatori di Sangue.

Ore 14.00 e Ore 15.00 Visite alla Cappella Madonna dei Boschi a cura del Fai (via Ragazzi del ’99, luogo da raggiungere in autonomia)

Prenotazione obbligatoria per le visite FAI. Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotarsi sul sito www.faiprenotazionifondoambiente.it entro le ore 24.00 del giorno precedente la visita. Per richiedere informazioni inviare una mail a: valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it.