Maurizio Scandurra ospite a “Piazza libertà” su Canale Italia

Tra gli ospiti di 'Piazza Libertà', il talk-show serale in onda ogni domenica sera dalle 20.00 alle 21.00 in diretta su ‘Canale Italia’ c’è anche il giornalista cattolico e saggista torinese Maurizio Scandurra.

Con lui, nel programma di successo ideato e condotto da Armando Manocchia, Direttore del portale d’informazione ImolaOggi.it, ci saranno anche il noto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi, lo scrittore Francesco Amodeo, il vignettista Mario Improta e l’Avvocato Francesco Carraro, anche affermato scrittore e collaboratore del quotidiano ‘La Verità’ diretto da Maurizio Belpietro.

Tema della puntata, "l'approfondimento su più piani delle verità nascoste e degli interessi occulti che maldestramente si celano dietro gli scenari creati dalla pandemia da Covid-19. Al di là di quanto il mainstream così legato al politically correct intende far credere ai più, esistono dei piani di lettura di quanto accaduto in questo anno e mezzo che impongono condivise e serie riflessioni sul piano politico, sociale, economico, psicologico e religioso che meritano di essere portate tutte all’attenzione di chi, come noi, vive alla luce della ricerca della verità", afferma Scandurra, fra l’altro anche opinionista per la nota emittente radiofonica italiana ‘Radio Radio’ ogni mercoledì in diretta dalle 13.35 alle 14.00 ospite di Francesco Vergovich ai microfoni del talk mattutino quotidiano ‘Un giorno speciale’.