I Carabinieri scendono in campo con l'Asl di Torino per i vaccini a domicilio ad anziani e disabili

In particolare, al mattino il carabiniere autista preleva il carabiniere infermiere militare presso l’Infermeria Presidiaria, sita nel complesso infrastrutturale della caserma Pietro Micca, sede del Comando Provinciale Carabinieri, e della caserma Cernaia, sede della Scuola Allievi Carabinieri, per poi prelevare il medico dell’Asl presso il Centro Vaccinale di Via Schio 1 a Torino, con il materiale per le vaccinazioni, per poi proseguire con l’attività prevista, secondo un cronoprogramma in possesso del medico. Lo stesso programma è previsto per il pomeriggio.