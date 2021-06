Quale futuro per Maserati? A Grugliasco i sindacati chiedono attenzione dopo i silenzi di Roma

E se dall'incontro di Stellantis con il Governo non sono emerse prospettive concrete (su Torino, perché di Melfi invece si è detto in abbondanza), i sindacati della fabbrica di corso Allamano, che porta il nome di Giovanni Agnelli, cominciano a fremere.

Così, nella giornata di oggi, un primo gesto si richiesta di attenzione è stato messo in atto da Fiom, Uilm e Fismic. "Vogliamo chiarezza - dice Giacomo Zulianello, rappresentante di Fiom Cgil - meglio mettere i punti sulle i per tempo. Vogliamo saperne di più. In questi giorni sono uscite molte inesattezze". Con lui anche Mario Alfiero (Uilm) e Giuseppe Ceravolo per Fismic.