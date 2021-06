A Nichelino il primo festival di stand up comedy all'italiana: "Riportiamo la comicità dal vivo"

La parola corrosiva e irriverente dei migliori stand un comedian italiani sarà protagonista all'Open Factory di Nichelino per la prima, grande rassegna di genere organizzata dal collettivo Torino Comedy Lounge. Si tratta di Spaghetti Comedy – Stand up all’italiana Vol. 1, inserita nella cornice della stagione estiva We Are Open, dal 29 giugno al 4 agosto.

Sul palco si alterneranno sei comici d’eccezione: dalle “nuove leve” – e tra i volti del recente game show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori – Luca Ravenna e Michela Giraud a “veterani” quali Filippo Giardina, Giorgio Montanini e Daniele Fabbri. Gran finale il 7 settembre a Hiroshima Mon Amour con Valerio Lundini.

Dopo mesi di restrizioni e chiusure, la rassegna punta ad attirare nuovamente il pubblico verso il piacere della comicità dal vivo, senza il filtro degli schermi che ha caratterizzato l'anno e mezzo di pandemia.

"Il Piemonte si staglia, storicamente, come una delle piazze teatrali e comiche più importanti d’Italia - commenta il direttore artistico Antonio Piazza, stand up comedian, co-fondatore del TCL e ideatore del festival -, ma questa importanza è, forse, venuta meno quando la televisione ha deciso di investire su un certo tipo di comicità, quella più “popolare”, facendo perdere, così, l’attenzione dei comici nei confronti dei live. Di qui, la focalizzazione su città quali Roma e Milano, dove si concentrano le grandi produzioni televisive del nostro Paese".

"Il progetto di realizzare una rassegna così grande, interamente votata alla stand up comedy e ospitata in provincia di Torino – continua – rivela, perciò, due cose: da un lato, la volontà di sottolineare il fermento culturale di Torino e dintorni, in cui una comicità più moderna, sfrontata e intelligente è in grado di dialogare con la tradizione teatrale del capoluogo; e, dall’altro, l’essenzialità della dimensione live e dell’incontro con il pubblico, fondamentale per il comico".

"Il nostro desiderio – conclude Piazza – è, infatti, quello di creare un ambiente che porti i comici a considerare Torino come uno dei nodi centrali della stand up comedy in Italia, e in cui, soprattutto, possano vivere bene nel corso delle proprie performance: in questo senso, abbiamo sempre ricevuto molteplici complimenti da parte dei professionisti che abbiamo ospitato, dalla cura dei dettagli alla qualità delle nostre produzioni".

A introdurre le serate, i comici Pippo Ricciardi ed Emanuele Tumolo, fondatori del Torino Comedy Lounge.

Di seguito, il calendario completo della rassegna:

29 giugno : Luca Ravenna | Rodrigo Live ( sold out )

30 giugno : Luca Ravenna | Replica (data aggiuntiva, sold out )

6 luglio : Filippo Giardina | Dieci

15 luglio : Michela Giraud | La verità, nient’altro che la verità, lo giuro!

20 luglio : Daniele Fabbri | FAKEminismo

27 luglio: Giorgio Montanini | Undiceximo

Biglietti in vendita su Mailticket.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21 (con apertura porte alle ore 19).