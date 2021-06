Ail Torino: un solstizio d'estate per dare fiducia e forza contro la malattia (e festeggiare i 30 anni di attività)

Sarà il solstizio d'estate, ma sarà anche l'occasione per inseguire una "bella stagione" anche per chi, quotidianamente, combatte la sua battaglia contro malattie insidiose come Leucemie, Linfomi e Mielomi. Il 21 giugno - grazie alle iniziative di Ail Torino - si presenta l’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio di vicinanza e solidarietà importante a tutti i pazienti e i loro familiari.

Si riunirà l’Assemblea dei soci di Ail Torino e saranno raccontati i risultati del 2020 e presentati i nuovi progetti a cui l’associazione lavorerà nei prossimi mesi. AIL Torino ha intenzione di potenziare, nei prossimi mesi, i servizi già erogati e di offrirne di nuovi come l’assistenza domiciliare per i pazienti adulti ed un servizio che aiuti i pazienti nelle sempre difficili problematiche socio-assistenziali.

Proprio nel 2020 l’Associazione torinese ha compiuto 30 anni, anche se non è stato possibile celebrare il compleanno -, ma ha continuato ad ospitare pazienti e care giver in Casa AIL, ad offrire il servizio di trasporto e a stare vicino ai pazienti attraverso il supporto psicologico. Durante le manifestazioni di Natale 2020 e Pasqua 2021 abbiamo offerto 9.700 Stelle di Natale e 8.600 uova di Pasqua.

Nel 2020 è stato potenziato il servizio di assistenza domiciliare pediatrica raddoppiando il numero delle infermiere a disposizione, per un totale di 4 che possono seguire 6-9 pazienti al giorno. L’approccio nuovo, moderno, personalizzato sulle esigenze del bambino e della sua famiglia, nello stesso tempo efficace e sicuro al pari delle cure in ospedale rende questo servizio ricco di vantaggi e umanizza le cure per i più piccoli.

“Il 21 giugno è per noi una giornata altamente simbolica: è l’occasione per ricordare i pazienti che ogni giorno lottano e per raccontare le nostre iniziative di supporto e sostegno – sottolinea la presidente di AIL Torino, Federica Galleano -. Per noi è fondamentale il sostegno dei nostri numerosi volontari, che ci permettono di realizzare i progetti e ringraziamo la generosità delle tante persone che ci sostengono in ogni occasione”.