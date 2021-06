La chiesa presenta il nuovo "Hub sociale Spazi Connessi". Nosiglia: "Un dono per San Giovanni"

del nuovo distretto di sostegno sociale e relazionale "Hub Spazi Connessi".

Durante l’evento, in cui sarà anche possibile visitare gli ambienti, prenderanno la parola per illustrare storia, contenuti, organizzazione, sostegno economico:

Il progetto, di natura sociale e relazionale, si pone anche come piccola occasione di riqualificazione dell’area e come volano di sviluppo di azioni di comunità per il territorio.

Il giorno seguente, giovedì 24 giugno, prima della celebrazione liturgica in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, mons. Cesare Nosiglia incontrerà i rappresentanti di famiglie che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica e distribuirà loro un segno di concreta vicinanza.

Verranno consegnati generi alimentari a lunga conservazione e materiale di intrattenimento per ragazzi a 100 famiglie in difficoltà che vivono nella zona centrale della città, identificate dalla rete dei servizi di carità diocesani e delle parrocchie Cattedrale Metropolitana, San Francesco da Paola, Santissima Annunziata, Madonna degli Angeli. Tra di essi anche alcuni anziani, disabili e nuclei familiari con la presenza di persone non autosufficienti.

L’organizzazione è curata da Caritas Diocesana e dal Banco Alimentare del Piemonte che, in questo modo, continuano l’iniziativa di distribuzioni mirate direttamente nei territori, a stretto contatto con il domicilio delle persone, iniziato durante la fase acuta del lock down. Al termine dell’evento si recherà alla vicinissima Cattedrale per presiedere la celebrazione eucaristica delle 10.30.