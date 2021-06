Roberto Balocco: Torino celebra un racconto piemontese lungo 80 anni (e 55 di carriera)

Un'occasione per celebrare una delle voci narranti più autorevoli (e amate) di Torino e del Piemonte. Una serata per festeggiare, riascoltare, magari commuoversi. Tutto questo accadrà venerdì 25 giugno presso l’Educatorio della Provvidenza (corso Trento 13 dalle 17 alle 19.30, in compagnia dell’associazione culturale Arte Ci Pare: Companìa për la Difusion ëd la Coltura Piemontèisa. Sarà l'occasione per partecipare a “55 – 80 tut ël Piemont at canta” per festeggiare i 55 anni di carriera e gli 80 anni di vita di Roberto Balocco.