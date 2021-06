Al Torino Outlet Village presenta questa settimana Raccontati, il festival letterario tra le grandi firme

Dal 18 al 27 giugno Torino Outlet Village presenta il festival letterario “Raccontati”.



Ogni giorno, uno scrittore e un libraio diverso, partecipare al firmacopie per una dedica originale e scattare un selfie con il tuo autore preferito: Fabio Basile – Valeria Vedovatti – Sandra Milo – Margherita Oggero – Giancarlo Tartaglia – Enrico Camanni – Luis Sal – Antonio Caprarica – Martina Socrate – Raissa e Momo – Chiara Francini.

L’infopoint del Village è a disposizione per tutte le informazioni:T: +39 011 19234780 – Mail: info@torinooutletvillage.com

PROGRAMMA

LUNEDÌ 21 GIUGNO ORE 18.30

• Giancarlo Tartaglia: definito “l’inventore del giornalismo moderno”, Direttore generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ha scritto testi importanti sulle vicende della stampa e dei giornalisti. Al Village presenta “Ritorna la libertà di stampa. Il Giornalismo Italiano dal 1943 al 1947”, dove percorre le vicende che hanno portato alla libertà di stampa e tutte le norme sul sistema dell’informazione di oggi.

Libraio: Susanna Amoroso

MARTEDÌ 22 GIUGNO ORE 18.30

• Enrico Camanni: scrittore, giornalista, alpinista, negli ultimi anni si è dedicato sempre di più alla narrativa scrivendo romanzi tra mystery e di montagna, con un talento straordinario nell’ investigare gli animi di chi tra le vette ha trovato e perso se stesso presenta “La discesa infinita” di Gialli Mondadori.

Libraio: Valentina Marcoli

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO ORE 18.30

ACCESSO ALL’EVENTO RISERVATO PREVIO ACQUISTO DEL LIBRO IN VILLAGE, PRESSO LO SPAZIO “RACCONTATI”

• Luis Sal: videomaker e influencer, appassionato di arte e fotografia viene definito una vera star del web. Con il suo secondo libro autobiografico “Il Luismo” di Rizzoli, racconta in modo ironico cosa fa un “luista” per uscire dalla propria zona comfort, avere nuove idee ed entusiasmo per realizzarle.

Libraio: Veronica Arnone

GIOVEDÌ 24 GIUGNO ORE 18.30

• Antonio Caprarica: giornalista, scrittore e saggista italiano, è stato uno dei principali inviati della RAI soprattutto all’estero. In qualità di esperto italiano della Casa Reale, ha scritto numerosi libri, dedicati a Lady Diana e gli ultimi, alla Regina Elisabetta. Infatti, l’ultimo saggio si intitola “Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti” di Sperling & Kupfer, con cui ripercorre la storia della dinastia con un focus particolare su Elisabetta.

Libraio: Carlo Gallione

VENERDÌ 25 GIUGNO ORE 18.30

ACCESSO ALL’EVENTO RISERVATO PREVIO ACQUISTO DEL LIBRO IN VILLAGE, PRESSO LO SPAZIO “RACCONTATI”

• Martina Socrate: tiktoker e creator con oltre 1 milione di follower, è appassionata di recitazione. Da poco è uscito il suo romanzo “Andava tutto troppo bene” editato da De Agostini, un racconto divertente sulla vita di Martina apparentemente perfetta in cui varie vicissitudini portano a farle vedere il bicchiere mezzo vuoto.

Libraio: Vanessa Pacher

SABATO 26 GIUGNO ORE 18.30

ACCESSO ALL’EVENTO RISERVATO PREVIO ACQUISTO DEL LIBRO IN VILLAGE, PRESSO LO SPAZIO “RACCONTATI”

• Raissa e Momo: una coppia di giovani fidanzati che attraverso i social, con ironia, vogliono combattere il razzismo e i pregiudizi. Raissa è italiana e Momo, diminutivo di Mohamed, infatti, è di origine marocchine ma in Italia dall’età di 5 anni; la coppia ha ricevuto spesso commenti razzisti. Il loro libro “Di mondi diversi e anime affini” è un inno all’amore, oltre ogni pregiudizio.

Libraio: Daniele Pavan

DOMENICA 27 GIUGNO ORE 18.30

• Chiara Francini: famosa attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana di origini toscane, per Rizzoli ha pubblicato diversi romanzi bestseller, tra cui l’ultimo “Il cielo stellato fa le fusa”. Una storia ambientata sulle colline di Firenze che racconta di 4 ragazze e 4 ragazzi, provenienti ciascuno da un mondo diverso, restano rinchiusi in una villa sfarzosa, insieme ad una governante ed un gatto. Per passare il tempo, iniziano a raccontarsi novelle, ispirandosi al Decameron di Boccaccio.

Libraio: Enrico Carenzo