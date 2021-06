Comunali, Berlusconi a Damilano: "A Torino serve sindaco di cdx dopo 28 anni. Giri per la città" (VIDEO)

Un in "bocca al lupo", un abbraccio a tutti e una battuta di spirito. Si è aperta così la telefonata di Silvio Berlusconi a Paolo Damilano, in occasione della presentazione del nuovo logo di Forza Italia insieme alla Casa dei Moderati per le prossime elezioni Comunali Torino. Gli azzurri si presenteranno alle amministrative insieme al Partito Liberale Italiano, l'Unione Pensionati e Libertas-Unione di Centro. Il capoluogo piemontese, con quest'operazione, è a tutti gli effetti un primo laboratorio di federazione.

Per Damilano penna e foglio per prendere appunti

Accolto dagli applausi, Damilano si è presentato nella sede di FI in via Barbaroux in completo blu. Oltre all'inseparabile cellulare, anche una penna e un foglio di carta, su cui ha preso appunti duranti i vari interventi. Il più atteso e sentito è stato sicuramente quello di Berlusconi che, via cellulare, ha esordito: "A Milano non abbiamo ancora il candidato sindaco, vi siete chiesti perché? Perché dopo Damilano a Torino ci sembra giusto trovare uno che si chiami Datorino a Milano".