Vaccini agli studenti in partenza per l’Erasmus: “Vogliamo che proseguano gli studi in sicurezza” (FOTO e VIDEO)

Vaccini agli studenti iscritti all’Erasmus, per permettergli di partire a settembre in sicurezza e proseguire così il percorso degli studi. E’ per questo motivo che a partire da oggi, centinaia di ragazzi iscritti al programma Erasmus con le università di Torino e il Politecnico si sono messi in fila per essere vaccinati.

A organizzare le vaccinazioni per gli studenti, il Rettorato di Torino: “Abbiamo scelto di dare la precedenza agli studenti che hanno vinto una borsa per il progetto Erasmus e sono in partenza nel mese di settembre per le destinazioni europee in cui proseguiranno i loro studi. Abbiamo ritenuto utile prepararli con la vaccinazione in tempi adeguati” spiega Enrico Pira, professore ordinario medicina del Lavoro Università di Torino e responsabile dell’Hub di via Verdi.

Gli studenti che verranno vaccinati in queste settimane sono circa 2.400, di cui 1.600di Unito e 800 di Polito. L’obiettivo, come detto, è quello di vaccinare tutti entro settembre: “A loro somministreremo Moderna o Pfizer, a seconda delle forniture. Oggi si parte con Moderna” racconta Pira.

Se gli studenti potranno quindi vaccinarsi e partire sereni per le loro esperienze all’estero, anche i ragazzi stranieri a Torino non verranno lasciati indietro. Anzi: “Vaccineremo anche gli studenti stranieri iscritti a Unito e Polito che sono qui a fare l’Erasmus. Riusciamo a raggiungerli noi, altrimenti non sarebbe possibile” conclude soddisfatto Pira.