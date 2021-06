Maserati, Fim rilancia il tema occupazione: "Difendere il futuro dei 1300 lavoratori dello stabilimento Agnelli"

Non è un periodo facile, anche a livello sindacale, per il mondo Stellantis. In particolare per quello Maserati di Grugliasco, stabilimento sul quale si sono addensate negli ultimi giorni voci e scenari che hanno diviso le sigle metalmeccaniche e rilanciato timori di indebolimento o marginalizzazione del sito, magari a fronte di un potenziamento di Mirafiori.



A tornare sull'argomento, questa mattina, sono stati gli esponenti della Fim Cisl, che con le rsa di Stellantis e le rsu di molte aziende del Torinese hanno deciso di volantinare davanti i cancelli di AGAP Maserati Grugliasco. "Vogliamo - spiegano - rivendicare la difesa del futuro dei 1300 lavoratori presenti nel sito".