San Giovanni in musica con Gabry Ponte: dj set da 60 minuti in streaming dal Valentino

Un dj set da 60 minuti, con un mix di "classici" e "brani inediti" e Torino a fare da scenografia. Sono questi gli ingredienti dello show di chiusura del San Giovanni 2021 con Gabry Ponte.

Dalle 23 spettacolo in streaming sugli smartphone

Dopo un anno e mezzo di stop dai concerti a causa del Covid, il dj e producer torinese torna a esibirsi giovedì dietro la console dal cortile del Castello del Valentino. Alle 23 prenderà il via lo spettacolo ancora a porte "chiuse" per la pandemia, che grazie alla diretta streaming raggiungerà le case e gli smartphones dei torinesi.

Gabry Ponte: "Spero sia segnale di ripartenza per il comparto"

"Spero - ha sottolineato Gabry Ponte - sia un bel segnale di ripartenza per il comparto, anche se non torneremo ancora a ballare in piazza per questo San Giovanni, dopo un anno e mezzo problematico". Torino San Giovanni sarà dunque il primo live show post-pandemia: le riprese saranno affidate ad una troupe di produzione televisiva e da due droni acrobatici coordinati da una regia mobile.

Appendino: "Gabry Ponte, da torinese doc, sarà uno dei nostri ambasciatori"

Uno spettacolo, ha sottolineato la sindaca Chiara Appendino, che "metterà al centro la torinesità: per questo abbiamo scelto un torinese doc come Gabry Ponte, che sarà uno dei nostri ambasciatori. L'auspicio è che si possa a tornare a vivere la musica in presenza, che per Torino è un comparto fondamentale".

Videomapping speciale il 24 giugno con spettacolo di danza verticale di Luca Tommasini

In occasione di San Giovanni 2021, Iren offrirà a Torino e ai suoi cittadini ‘uno spettacolo in ogni direzione’: un itinerario cittadino fatto di percorsi di cultura, intrattenimento, musica e sport per tornare a vivere la bellezza di Torino e dei suoi spazi aperti, in modo libero ma sempre responsabile e attento.

Una diretta streaming, dalle ore 14 di giovedì 24 giugno, permetterà di ripercorrere le attività già svolte e di assistere in diretta agli eventi serali che, dalle ore 20, andranno in onda con la conduzione di Marco Berry, in un crescendo di emozioni che culmineranno in due emozionanti spettacoli.

E la sera di San Giovanni torna anche il il videomapping sulla Mole Antonelliana. Dal 24 giugno al 25 luglio, ogni sera dalle 22.30 alle 00.30, i quattro lati dell'edificio simbolo della città si animeranno con immagini che raccontano la storia del cinema. Lo spettacolo si articolerà in tre sezioni: "Masters" in cui il regista David Cronenberg presenterà Red Cars sul tema "cinema auto", "Show" ed "Exhibition". Solo per la sera del Santo Patrono Luca Tommasini arricchirà le proiezioni con uno spettacolo acrobatico di danza verticale dove 8 ballerini-acrobati danzeranno su musiche e coreografie originali con le più note scene di ballo del cinema italiano.