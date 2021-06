La Guardia di Finanza compie 247 anni: Torino celebra la ricorrenza nella Caserma Duca d'Aosta"

La ricorrenza, molto sentita dalle Fiamme Gialle in servizio e da quelle in congedo, rappresentate dalla locale Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), vede la partecipazione, nella piazza d’Armi della Caserma, dei Comandanti dei Reparti alla sede nonché di una rappresentanza di militari in servizio nel capoluogo piemontese. Dopo la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della Bandiera nazionale, in onore dei militari del Corpo caduti in servizio e nell’adempimento del dovere, sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale della Guardia di Finanza. La cerimonia prosegue poi con la consegna di alcune ricompense di ordine morale ai militari particolarmente distintisi in servizio e con la lettura della “preghiera del finanziere” da parte del cappellano militare.