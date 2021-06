Maltempo, alberi crollano al cimitero Monumentale: tombe danneggiate

Al Monumentale tombe inaccessibili o danneggiate dalla forte ondata di maltempo che ieri ha colpito Torino. Il violento nubifragio, che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto in particolare sulla zona nord della città, ha creato problemi anche al cimitero di corso Novara.

Tombe danneggiate nella zona Primitivo Sud

Il vento e la pioggia battente hanno fatto cadere diversi alberi e rami di grosse dimensioni, caduti su alcune tombe nella zona Primitivo Sud. Gli operai e i tecnici di Afc stanno lavorando senza tregua da ore per liberare le aree sepolcrali dove si sono abbattute le piante. Al cimitero Parco invece, fanno sapere dall’azienda, “vi sono stati solo allagamenti, ma nessun danno”.

Caduti quasi 60 ml di pioggia in un'ora

Secondo i dati dell’Arpa Piemonte nel nubifragio sono caduti quasi 60 millimetri di pioggia in un’ora. A Vanchiglia, Barriera e nella parte nord di Torino si sono registrati allagamenti di strade, corsi, piazze, box e cantine di case. Blackout anche in alcuni condomini. Scoperchiati alcuni cassonetti in Lungo Dora Siena, con il forte vento che ha anche sradicato alcune aiuole.