Un fiume d'acqua a pochi passi dal Po: una tubazione manda in tilt il traffico in via Bava [FOTO e VIDEO]

Ieri la bomba d'acqua sulla città, oggi una specie di cascata che si è abbattuta sui Murazzi. Succede a metà pomeriggio nel cuore di Torino, nella zona di via Bava e corso Fiume.

Sono stati tanti i passanti che hanno segnalato una scena che ha davvero dell'incredibile: un danno a una tubatura sotterranea ha iniziato improvvisamente a far fuoriuscire acqua dal sottosuolo e in pochi istanti alcune strade come via Bava e corso Fiume sono diventate calli veneziane. Una portata così intensa da creare vere cascate che si sono rovesciate sui camminamenti ai lati del Po e infine nel fiume.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine e le squadre dei soccorritori per ripristinare le condizioni di sicurezza. Di certo, il traffico è andato in tilt per un po', con il passaggio bloccato nelle strade interessate dall'inconveniente, mentre sono state deviate le corse dei mezzi pubblici che transitavano nella zona.