Vaccini anti Covid a chi non può muoversi da casa: la Municipale al fianco delle Asl

Nell'ambito delle attività di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in favore delle persone vulnerabili o non trasportabili, da effettuarsi a domicilio nel territorio del Comune di Torino, L’Asl Città di Torino ha richiesto la collaborazione del Comando di Polizia Municipale.

Da ieri, 23 giugno, e fino a quando ve ne sarà l’esigenza, la Polizia Municipale ha messo a disposizione i propri mezzi e il proprio personale, due auto di ordinanza con conducente per ognuno dei servizi di trasporto dei team vaccinali richiesti da Asl.

Nei giorni stabiliti, le due auto dei ‘civich’ preleveranno il personale medico infermieristico dalla sede di via Schio, insieme a tutto il necessario per effettuare le vaccinazioni, e li trasporteranno in tutte le destinazioni domiciliari stabilite dal cronoprogramma vaccinale.