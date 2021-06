Nominato il nuovo Consiglio Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino

“L’emozione è tanta, quanto la voglia di poter fare bene e di lavorare per tutta la comunità degli architetti. Vorrei innanzitutto ringraziare la mia famiglia, che mi ha supportato in questo percorso, oltre a tutti i nostri sostenitori, che hanno creduto nel nostro progetto, regalandoci questo esito. Assieme all’amica Gabriella Gedda anche lei nel precedente Consiglio, abbiamo voluto creare una nuova lista, che fosse più affine alle nostre idee. Abbiamo creato una squadra affiatata, costituita da architetti liberi professionisti, dipendenti, imprenditori e progettisti di qualità, riservando un’attenzione particolare ai giovani, condividendo un programma, ascoltando tutti gli interpellati e, infine, abbiamo iniziato la campagna elettorale proponendoci agli iscritti, vincendo! Il nostro intento è stato quello di rivolgerci, oltre che agli architetti torinesi, ai colleghi dislocati sul territorio, dall'alto Canavese al Pinerolese, dall'alta Val Susa al Chierese e al Carmagnolese. Vogliamo essere un Ordine più trasparente, più aperto ed inclusivo, che possa aiutare gli architetti nello svolgimento della propria professione. Desideriamo che l’architetto riacquisti l’importanza che merita nella società, che possa dare il proprio contributo tecnico e culturale, che sia generatore di processi e di visioni. Infine, ma non ultima un’attenzione particolare ritengo debba essere riservata al Lavoro; il momento storico che stiamo attraversando è molto complesso e difficile: usciamo da un anno di lockdown, di fermo cantieri e uffici, con una committenza preoccupata ad investire, nonostante le agevolazioni fiscali. Queste, che dovevano trainare il mondo delle costruzioni e quello professionale, sono in gran parte in scadenza e si attuano attraverso meccanismi farraginosi, con norme di difficile interpretazione e procedure talvolta faticosamente attuabili o che espongono il professionista, il tecnico comunale, le Imprese e il Committente ad inevitabili errori e conseguenti responsabilità. Nonostante questa criticità sono ottimista. Questo Consiglio, supportato dall’impegno di chi vorrà aiutarlo, lavorerà affinché l’architetto venga riconosciuto quale attore a garanzia della qualità e del valore culturale del progetto” dichiara Maria Cristina Milanese, presidente di OAT- Ordine degli Architetti di Torino.