MPR Rainbow Sound. Musica e arte sotto i portici di via Sacchi a Torino

Come recita il loro slogan, nei loro spazi vogliono produrre il “sound dell’anima”, andando oltre la limitazione del genere musicale e favorendo invece la contaminazione tra generi e stili. Partono già con una buona scuderia, con dj che esplorano le molteplici sfumature della musica elettronica, cantanti e band Indie, Pop e Folk. Hanno all’attivo già due festival, il Mystic Lake e il Rainbow Double Sound.

Arrivata in Via Sacchi, una via ricca d’arte e storia, ne è subito nata l’amicizia con il Comitato Rilanciamo Via Sacchi, il cui scopo è quello di rilanciare questo tratto di portici collaborando con i commercianti e investendo nella cultura. Dopo gli eventi di giugno 2020, in occasione del Pride 2021 anche Music Please Records ha deciso di prendere parte alle celebrazioni e di collaborare insieme al comitato, con il sostegno della Circoscrizione 1 Centro – Crocetta. Accanto ad un ciclo di incontri online, distribuiti a cavallo tra giugno e luglio, nasce quindi il progetto MPR Rainbow Sound, per celebrare il Pride e l’amore in tutte le sue vibes.

Il 26 giugno 2021 sarà una giornata d’arte e musica, uniti in sostegno della parità e dell’accettazione. Presso il nuovo spazio MPR Art ‘n Sound, in Via Sacchi 28 bis/A, dalle 13.00 alle 18.00 potrete godere della compagnia degli artisti di Music Please Records e conoscere COCO, Dj bosniaco, e le sue sonorità micro deep e techno, il Dj Fabiano Vinciguerra per un viaggio nella deep e glam house e i 2factor, due Dj che esplorano le sfumature della house e della techno.

Anche l’arte sarà protagonista, per un evento a 360 gradi, grazie all’intervento di Live Painting degli street artist Abel.bael e SprayVenom. Il primo grafico, muralista e simbolista, che si propone di aprire portali e ponti tra mondi vicini e lontani; il secondo sculture e formatore artistico che reinterpreta, dipingendo su muri abbandonati, luoghi dimenticati. Tema della loro opera il Pride.

Non finisce qui, perché dalle 19.00 alle 24.00 la serata si sposta presso il Soundart, locale della movida torinese in Via Sant’Anselmo 20/C, sempre in compagnia degli artisti di MPR. A farvi compagnia saranno i Mandragola, con i loro testi schietti ed ironici volti a raccontare le sfumature della vita tra suoni indie folk, Cluster B, Dj che saprà portarvi alla scoperta del mondo della techno-house e del breakbeat, e Andrea Boselli, giovane Dj che vi farà immergere nella dark e hypnotic techno.

A completare la giornata, Music Please Records ha ideato inoltre un contest social. Dalle 13.00 alle 24.00, scattate una foto, pubblicatela sul vostro profilo Instagram, seguite e taggate l’etichetta e invitate i vostri follower a mettere like. La foto che, entro le 24 del 30 giugno 2021, otterrà più like, permetterà ad un fortunato vincitore di accedere ad una sessione di registrazione assistita con fonico della durata di due ore e di ricevere mix e mastering, il tutto offerto da Music Please Records. Avrete poi tempo fino alle 24.00 del 1 luglio 2021 per inviare un screen del post e dei like a musicpleasecontest@gmail.com.