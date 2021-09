All’incontro col pusher si presenta anche la Polizia: arrestato uno spacciatore in corso Giulio Cesare

Sabato mattina si aggirava con fare sospetto su corso Giulio Cesare quando gli agenti del Commissariato Barriera Milano decidono di controllarlo: lui, improvvisamente, si gira e inverte la direzione di marcia nel tentativo di eludere il controllo. Si accovaccia e prova a nascondere qualcosa tra i cassonetti della spazzatura, ma la scena avviene praticamente sotto gli occhi dei poliziotti che lo fermano immediatamente. Il ragazzo prima resta in silenzio poi inizia a deglutire qualcosa. Viene trovato in possesso di 35 euro, 1 smartphone, 1 lametta, custodita all’interno della cover del telefono e 200 euro rinvenuti successivamente presso il suo domicilio. Durante le fasi del controllo il ragazzo riceve una telefonata da un acquirente: avevano un appuntamento e non si era presentato. Cosi, fissano un incontro immediato al quale si presenta però anche la Polizia. L’acquirente riconosce il pusher, il ragazzo lo aveva rifornito già altre volte di una dose di cocaina in cambio di 35 euro.