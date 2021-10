Danze sacre (e segrete) al Parco delle Vallere: Moncalieri sceglie "Dance dance dance"

All’interno del cartellone dei Punti Danza 2020/21 sabato 26 giugno alle ore 21 al Parco delle Vallere di Moncalieri la Compagnia EgriBiancoDanza presenta Dance Dance Dance, uno spettacolo composto da tre balletti: Sacred Dance, Secret Dance e Simply Dance.

In Sacred Dance (Danza Sacrale) l’attenzione è focalizzata sull’origine sacrale del gesto e della danza in cui si struttura, veicolo fisico e spirituale per comunicare col trascendente.

In Secret Dance (Danza Segreta) il gesto invece viene esplorato nel suo aspetto seduttivo, infatti specialmente nelle danze antiche (Pavana, Bassa Danza o Allemanda) la struttura severa e codificata non permetteva esplicite manifestazioni di desiderio, che però segretamente emergevano fra i danzatori, piccoli gesti nascondevano passioni segrete, da qui la rappresentazione di quelle danze segrete, brevi momenti di passione con epiloghi differenti, paralleli alla sobrietà dell’apparenza.

Per concludere, in Simply Dance (Semplicemente Danza) la danza viene presentata nel suo aspetto forse più conosciuto, ovvero come elemento di aggregazione e divertimento. L’aspetto ludico della danza vede anche la possibilità di divertirsi attraverso ogni genere di danza senza preclusione di stili. Un balletto ludico ed eclettico per riaffermare il concetto che la danza è una e che si manifesta sotto multiformi aspetti: una danza universale per divertire e comunicare.

Lo spettacolo è stato programmato all’interno di Moncalieri Summer Experience, il cartellone culturale estivo della Città.