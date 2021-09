Buon cibo fa rima con ripartenza: a Moncalieri torna l'appuntamento con l’Evento Diffuso Gastronomico

In autunno, malgrado il Piemonte fosse in zona rossa, l’Evento Diffuso Gastronomico ottenne un buon successo a Moncalieri. Ed allora, adesso che il Covid non è più una emergenza e la stagione delle restrizioni sembra alle spalle, la città del Proclama lancia l'edizione estiva, per promuovere le Eccellenze Gastronomiche del territorio.

Tre fine weekend all'insegna delle specialità locali

L'iniziativa, realizzata come al solito in collaborazione con la Pro Loco, nei fine settimana del 26/27 giugno, del 3/4 e 10/11 luglio, offrirà degustazioni dei cibi tipici moncalieresi - Trippa, Ravanello Lungo (o Tabasso), Salame di Trippa e Lardo di Moncalieri - con almeno un menu o due piatti dedicati ad essi nei ristoranti del territorio che hanno aderito all’iniziativa, con la novità di alcune pizzerie e bistrò che partecipano, così da proporre abbinate gustose e sfiziose anche per una ristorazione più veloce, ma con i cibi protagonisti di EDiGaM Estate 2021.

Tre fine settimana con protagonista il buon cibo, quindi, con la possibilità di pranzare e cenare in loco o di scegliere l’asporto o la consegna a domicilio. Le materie prime per l’Evento provengono dalle Aziende specializzate di Moncalieri che ne producono ed esportano quotidianamente i sapori: La Tripa ‘d Muncalè, il Salumificio del Castello, l’Associazione Macellai di Moncalieri e le aziende agricole del territorio.

Aspettando il ritorno delle fiere autunnali