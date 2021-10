A Moncalieri una nuova aula studio aperta a tutti in via Turati

La maggior parte degli studenti da qualche giorno è in vacanza, ma per gli universitari anche a luglio non mancano esami da sostenere e fatiche da affrontare. Diciamolo: studiare per la sessione estiva e resistere al caldo è un grande atto di coraggio.

Per questo motivo la Città di Moncalieri e l'Associazione Nazionale Bersaglieri hanno deciso di mettere a disposizione una nuova aula studio open air nei pressi dell'istituto Majorana, in via Turati 3, aperta a tutti gli studenti dalle ore 9 alle 13.