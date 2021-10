Comunali Torino, Iv: "Confronto con i candidati sindaco, poi decideremo"

"Tra oggi e domani Italia Viva incontrerà i tre candidati sindaco al comune di Torino: Paolo Damilano per il centrodestra, Stefano Lo Russo per il centrosinistra e Giovanna Giordano per il Terzo Polo. Dopo aver avuto un confronto con i rispettivi programmi prenderemo una decisione": è quanto riporta una nota di Silvia Fregolent e Mauro Marino, coordinatori Iv Piemonte.