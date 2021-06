Vandalizzato il Toret gigante di piazza Arbarello: era stato installato da soli tre giorni

Inaugurato mercoledì scorso della sindaca Appendino, il Toret gigante dell'artista Nicola Russo è già stato imbrattato.

Nelle scorse ore sono comparse alcune scritte sull'installazione artistica che voleva rappresentare un messaggio di speranza e rinascita della città dopo la crisi pandemica. A denunciarlo è la pagina Instagram - e Facebook - Boogia.net, che posta alcune immagini delle scritte dal significato incomprensibile realizzate sull'opera di piazza Arbarello.

Sono tre i Toret esposti a Torino: oltre a quello di piazza Arbarello ne sono stati installati anche uno in via Lagrange e un altro in piazzale Valdo Fusi. Al termine dell'esposizione le statue verranno poi messe all'asta e il ricavato andrà alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro.