Cascine Vica, provocano un incidente e poi scappano: 46enne di Collegno in gravi condizioni

Un uomo di 46 anni di Collegno si trova ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo un terribile incidente avvenuto questa mattina, domenica 27 giugno, a Cascine Vica, frazione di Rivoli, in via Tagliamento.

L'incidente ha coinvolto sue auto, una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento. L'impatto è stato fortissimo, tanto che la Panda, guidata dal 46enne, si è ribaltata. Per estrarre l'automobilista dall'abitacolo è servito l'intervento congiunto del 118 e dei vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato portato in ospedale alle Molinette, dove adesso è ricoverato in rianimazione.