Una fiammata, poi un'alta colonna di fumo che si è alzata nel cielo ben visibile da piazza Baldissera. Oggi pomeriggio un incendio ha interessato un magazzino di via Giachino 36, al piano strada di un condominio, obbligando i vigili del fuoco a evacuare l'intero condominio in via precauzionale.

Fortunatamente non ci sono state persone intossicate. I locali sono stati arieggiati con ventilazione forzata.