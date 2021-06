Nichelino, vandalizzati i manifesti elettorali del M5S: "Noi andiamo avanti sempre più decisi"

L'appello a dire no ad ogni forma di odio e di discriminazione in campagna elettorale, lanciato nelle scorse settimane dal sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, dopo che erano apparse scritte poco 'oxfordiane' e commenti al veleno sui manifesti elettorali dell'assessore Fiodor Verzola, ha trovato consenso unanime nel mondo della politica, ma non tra gli 'odiatori serali', per usare le parole del primo cittadino.

E così adesso a finire nel mirino dei contestatori è stata Antonella Pepe del M55, che a Nichelino fa parte del cosiddetto 'terzo polo', che attraverso le Primarie ha scelto come candidata sindaca per il voto di ottobre Sara Sibona. Sono stati imbrattati e vandalizzati alcuni dei manifesti che campeggiano in città, nei quali si ringraziavano i cittadini che avevano preso parte al voto dello scorso 23 maggio per il 'Polo delle Primarie'.