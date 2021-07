Con le sue "notti bianche", Torino ritorna a sognare nelle sale cinamatografiche

C'è la vaghezza della monotonia esistenziale affrescata da Antonioni nella sua Notte, a sessant'anni dall'uscita-scandalo in sala; e c'è tutto il romanticismo russo delle Notti bianche di Visconti, in omaggio al bicentenario del loro creatore Dostoevskij. C'è il rosso profondo del Maestro indiscusso del brivido, Dario Argento, ma anche la sempre terrificante Notte dei morti viventi firmata Romero. E, ancora, una maratona dedicata a Susanna Nicchiarelli - reduce del successo di Miss Marx -, un tributo a Lucio Fulci e la Torino violenta di Carlo Ausinio, per immergersi nelle atmosfere poliziesche di fine anni '70.

Questo e molto altro nella maratona per veri cinefili proposta dai cinema Ambrosio, Centrale Arthouse, Massaua Cityplex, Massimo e Romano dal 2 al 4 luglio: in occasione delle Notti bianche del cinema, una programmazione no-stop che vede la collaborazione di Aiace, Anec, Film Commission Torino Piemonte, Glocal Film Festival, Seeyousound, TOHorror Fantastic Film Fest e UECI-Piemonte, e rientra nella grande iniziativa nazionale organizzata da Alice nelle Città.

Il cartellone è stato presentato oggi dagli ideatori Ambra Troiano, Gaetano Renda e Stefano Boni, che hanno ribadito la necessità di "ricordarci quanto siano importanti i cinema del territorio per l'intera comunità", soprattutto dopo un anno e mezzo di Covid, dove "il futuro è ancora incerto e gli aiuti del ministero pochi, ma unendo le forze continueremo a rimanere aperti per il nostro pubblico”.

Anteprime, cult movies, classici, documentari, cortometraggi e tanto altro ancora compongono un’offerta assolutamente unica in Italia, risultato di uno sforzo collettivo che vuole rimettere la sala al centro dell’esperienza dello spettatore.

Di seguito il programma:

AMBROSIO CINE CAFÈ

VEN 2 luglio

h. 23:00 - La Notte (Michelangelo Antonioni, 1961, 122') – Omaggio alla notte nel cinema- Un classico a 60 anni dall'uscita. Introduzione a cura di Aiace Torino.

SAB 3 luglio

h. 17:30 - Pastrone! (Lorenzo De Nicola, 2019, 90') - Omaggio al cinema delle origini – In collaborazione con Piemonte Movie

h. 23:00 - Le notti bianche (Luchino Visconti, 1957, 97') - Omaggio alla notte nel cinema – Bicentenario della nascita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij

h. 01:00 - La notte dei morti viventi (George Romero, 1968, 96') – Omaggio alla Notte nel cinema

DOM 4 luglio

h. 17:00 - Cosmonauta (Susanna Nicchiarelli, 2009, 87') – Maratona Susanna Niccharelli

h. 19:00 - Nico,1988 (Susanna Nicchiarelli, 2017, 94') - Maratona Susanna Niccharelli

h. 21:00 - Miss Marx (Susanna Nicchiarelli, 2020, 107') – Maratona Susanna Niccharelli – Presentato in sala da Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Stefano Cravero

CENTRALE ARTHOUSE

VEN 2 luglio

h. 23:00 - Edoné - La Sindrome di Eva (Ita 2020, 60') di Lorenzo Rossi-Claudio Pauri - Filippo Sabarino- Matilde Cerlini- Enrica Cortese. Presenti gli autori

SAB 3 luglio

h. 00:45 - Hasta la vista sempre di Geoffrey Enthoven (Belgio 2011, 115')

h. 03:00 - Summer (Leto) di Kirill Serebrennikof (Russia-Francia 2018, 126')

h. 06:00 - Brian di Nazareth di Terry Jones (Regno Unito 1979, 94')

h. 08:30 - Un colpo all'italiana di Peter Collins (Regno Unito 1968, 100')

h. 10:30 - Sotto il sole nero di Enrico Verra (Ita 2004, 93). Presenta l'autore Enrico Verra

h. 12:30 - Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica - Missione Cairo di Michel Hazanavicus (Fra 2006, 99')

h. 14:30 - Torino Violenta di Carlo Ausino (Ita 1977, 93'). Ne parlano Enrico Verra e Gaetano Renda

h. 16:30 - Tony - L'altra faccia della Torino Violenta di Carlo Ausino (Ita 1980, 88')

h. 18:30 - X&Y - Nella mente di Anna di Anna Odell (Sve-Dan 2018, 112')

h. 21:00 - Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei (Ita 2019, 91'). Presente il regista

h. 23:30 - La Voce Stratos di Luciano D' Onofrio e Monica Affatato (Ita 2009, 107'). Presenti gli autori Durante la maratona sarà visibile l'installazione “Una Colonna per Demetrio Stratos”

DOM 4 luglio

h. 02:00 - The Harder they come di Perry Henzell (Giamaica 1972, 102') h. 04:00 - Quadrophenia di Franc Roddam (Uk 1979, 115')

h. 06:00 - The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman (Uk- Usa 100') h. 08:00 - Banditi a Milano di Carlo Lizzani (Ita- 1968- 98')

h. 10:00 - Un Uomo, Una Città di Romolo Guerrieri (Ita-1974- 115). Ne parla Alessandro Rota

h. 13:00 - Frankenstein Junior di Mel Brooks (Usa 1974,106')

h. 15:00 - Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin (Usa 2020, 129')

h. 17:30 - Cuban Dancer di Roberto Salinas (Ita-Canada-Cile 2020, 94'). Presenta il produttore, Michele Fornasero

h. 19:30 - We are the Thousand di Anita Rivaroli (Ita 2020, 78). Presenta il produttore, Michele Fornasero h. 21:00 - Agente Speciale 117

h. 23:00 - Edoné - la sindrome di Eva

MASSAUA CITYPLEX

SAB 3 luglio

h. 20:45 - School of mafia (Alessandro Pondi, I, 2021, 95') - Con la presenza in sala del Regista Alessandro Pondi - Ingresso euro 8,00, Aiace euro 4,00

h. 21:15 - Penguin Bloom (Glendyn Ivin, USA, 2020, 96') ANTEPRIMA NAZIONALE –

Ingresso euro 8,00, Aiace euro 4,00

h. 00:00 - "Profondo Horror" - da Dario Argento ai giorni nostri

L'uccello dalle piume di cristallo (Dario Argento, I, 1970, 96')

Profondo rosso (Dario Argento, I, 1955, 122')

The Conjuring: per ordine del diavolo (Michael Chaves, USA, 2021, 112') Sprial: l'eredità di Saw (Darren L. Bousman, USA, 2021, 93')

A Quiet Place 2 (John Krasinski, USA, 2020, 96') Ingresso per tutte le proiezioni euro 2,00

CINEMA MASSIMO

VEN 2 luglio

h. 23:00 - Disco Ruin - 40 anni di club culture italiana (Lisa Bozi/Francesca Zerbetto, I 2020, 115’, col.) / anteprima Wanted / doc

SAB 3 luglio

h. 15:30 - La casa rossa (Francesco Catarinolo, I/Groenlandia 2020, 82’, col.) / doc

h. 17:15 - Colpo di spugna (Bertrand Tavernier, F 1981, 128’, col., v.o. sott.it.) / omaggio a Bertrand Tavernier

h. 19:45 - Non si sevizia un paperino (Lucio Fulci, I 1972, 110’, col.) / omaggio a Lucio Fulci

h. 21:45 - Fulci Talks (Antonietta De Lillo, I 2021, 80’, col.) / omaggio a Lucio Fulci

DOM 4 luglio

h. 15:30 - Programma cortometraggi Piemonte Movie (74’)

h. 17:00 - Punta Sacra (Francesca Mazzoleni, I 2020, 96’, col. / doc

h. 19:00 - Wheel of Fortune and Fantasy (Hamaguchi Ryusuke, J 2021, 121’, col., v.o. sott.it.) / anteprima Tucker

h. 21:15 - Dove danzeremo domani (Audrey Gordon, I/F 2021, 52’, col.) / doc

ROMANO

SAB 3 luglio

h. 21:00 – Manuale di storie dei cinema (Stefano D’Antuono/Bruno Ugioli, I 2021, 97’, col.) / doc – in collaborazione con Piemonte Movie