Treni cancellati e bus sostituivi: ecco cosa accadrà nei prossimi weekend per i lavori alla stazione di Chivasso

Sfilza di modifiche alle circolazione dei treni da questo fine settimana e fino a fine anno, in particolare nei weekend, con parecchi disagi per i pendolari piemontesi. A essere interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale sarà la stazione di Chivasso , con il coinvolgimento delle linee Torino-Milano, Torino-Ivrea e Chivasso-Pinerolo.

Sulla linea Torino-Ivrea il servizio bus sarà attivo sull’intera tratta al sabato per il treno in partenza da Ivrea alle ore 21.41 con arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 22.35 e per il Regionale in partenza da Torino Porta Nuova alle ore 22.25 con arrivo a Ivrea alle ore 23.13. Operativo servizio bus anche sulla linea SFM2 Chivasso-Pinerolo per gli ultimi due treni in circolazione al sabato sera.