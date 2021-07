I weekend estivi Bardonecchia si anima con musica, magia ed acrobazie

La Pro Loco Bardonecchia propone la seconda edizione de “Bardo Walk & Fun”, simpatico modo per camminare e per divertirsi in piena sicurezza e in allegria lungo le vie del centro urbano, tutti i fine settimana da venerdì 2 luglio a domenica 29 agosto.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli artisti della Cooperativa Italiana Artisti (CITA), attori protagonisti di numeri di magia, acrobazie e tanto altro, per rallegrare residenti e turisti, intenti a fare acquisti, a passeggiare, a sorseggiare una bevanda, a pranzare all’ombra dei gazebo dei ristoranti e dei bar, collocati nell’Area Pedonale Urbana, sgombra dal traffico automobilistico.

Maggiori informazioni sul sito www.prolocobardonecchia.com