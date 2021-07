Sport |

Reale Mutua Basket Torino-Bertram Tortona, questa sera il match della verità: Torino, sei da A1?

La vincitrice della gara di questa sera sarà promossa

La stagione più lunga della pallacanestro italiana finisce questa sera, con gara 5 dei playoff di Serie A2. Annullato da entrambe le squadre il fattore campo (una vinta ed una persa a testa tra le mura amiche) nelle prime quattro gare, la serie ritorna (e si decide) al Pala Gianni Asti di Torino, casa della Reale Mutua. “Essere arrivati a gara 5 dimostra il grande equilibrio che esiste tra noi e Tortona. Dire che questa sera vincerà la squadra che avrà più voglia di fare un ulteriore sforzo fisico e mentale mi sembra scontato. - commenta l’assistano coach della Reale Mutua Alessandro Iacozza - La chiave della nostra partita sarà quella di non permettere a Tortona di prendere ritmo. Dovremo essere determinati più che mai, giocando come sappiamo fare e come abbiamo fatto durante tutta la stagione e sarà fondamentale avere la testa giusta focalizzata sulle cose che dobbiamo fare. Ma l’aspetto più importante sarà il sostegno di tutti i nostri tifosi”. In crescendo durante tutta la stagione, durante le prime quattro partite della serie grandi protagonisti sono stati i giocatori a stelle e strisce delle due formazioni: da una parte Kruize Pinkins e Jason Clark, autentici trascinatori della Reale Mutua con rispettivamente quasi 15 e 18 punti di media a partita, dall’altra Jalen Cannon - Deus ex machina di gara 4 - e in seconda battuta Jamarr Sanders. “Sono molto contento per i nostri giocatori, perché credo sia giusto che si giochino la promozione in gara 5 dopo dieci veri mesi di lavoro in palestra. Siamo davvero felici della vittoria in gara 4, abbiamo giocato una partita di ritmo e coraggio, con energia e intensità. Ora siamo pronti a disputare gara 5 sul campo di Torino”. Il commento del coach dei bianconeri, Marco Ramondino. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali di Mediasport (visibile sul DTT, al canale 814 del bouquet satellitare di Sky e al canale 54 della piattaforma Tivusat) e su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Palla a due alle h. 20.45.

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.