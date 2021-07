18 anni di “A piedi tra le nuvole”: le iniziative a Ceresole Reale

Per il Parco Nazionale Gran Paradiso, che si appresta a celebrare il proprio centenario, l’iniziativa “A piedi tra le nuvole” diventa “maggiorenne”, sono infatti passati 18 anni dalla nascita del progetto di mobilità sostenibile nato per favorire gli spostamenti a piedi, in bici o navetta al Colle del Nivolet, regolamentando il traffico automobilistico privato lungo gli ultimi 6km della SP50 per tutte le domeniche estive dall’11 luglio al 29 agosto, Ferragosto compreso.

A piedi tra le nuvole è un’occasione importante e unica di vivere e conoscere il territorio del Parco nel rispetto dell’ambiente e con la possibilità di godere dei suoi percorsi con metodi differenti. Dopo aver lasciato il proprio mezzo al parcheggio del Lago Serrù, che da quest’anno sarà a pagamento con tariffa giornaliera, si può decidere di raggiungere il Colle del Nivolet a piedi, in bicicletta o salendo in quota con le navette gestite da GTT. L’orario di chiusura è dalle 9.30 alle 18 e sarà possibile ridiscendere in auto dalle 16. Per evitare pericolosi incroci con le navette e garantire una migliore fruizione agli escursionisti e ai ciclisti, limitatamente agli stessi orari sono state inoltre eliminate le deroghe per pernottamenti e ristorazione al Rifugio Savoia.

La sosta a pagamento in località Serrù durante le domeniche di A piedi tra le nuvole è stata valutata congiuntamente con l’Amministrazione comunale di Ceresole Reale allo scopo di gestire con più efficacia il flusso dei veicoli, evitando di congestionare l’area del Nivolet, ad alta valenza ambientale. La tariffa sarà giornaliera, pari a 5 euro, e l’orario quello compreso tra le 9 e le 18.

Nei giorni prefestivi, dal 17 luglio al 14 agosto con il contributo dell’Ente Parco, è potenziato il servizio di navette tra Ceresole Reale e il Colle del Nivolet predisposto dal Comune.