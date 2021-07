"Grugliasco domani": il centrodestra apre alle forze civiche della Città

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia il 25 Giugno si sono incontrati ed hanno dato il via al cantiere politico per la Grugliasco di domani. L'idea, nata dal gruppo di lavoro del Centrodestra unito, è quella di spalancare le porte alla società civile e a tutte quelle entità singole e organizzate sul territorio che intendano partecipare al processo per una Città più moderna e socialmente equa.

“Metterci la faccia, mettersi in gioco, dedicare il proprio prezioso tempo ad un impegno concreto, è questo che chiediamo a tutti i grugliaschesi che vogliano avvicinarsi al nostro progetto. Vogliamo lavorare con le forze sane di Grugliasco, senza steccati, per una Città libera da quella zavorra ideologica che per troppo tempo ne ha compromesso il cammino, per una Città che voglia guardare alle cose da fare in modo concreto, oggettivo. Vogliamo che sia sempre più bello vivere a Grugliasco