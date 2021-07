Martinetti-Sacco (M5S): "Riportare Torino-Piacenza e tangenziale sotto il controllo pubblico"

"Chiedere l'annullamento della gara dell'autostrada Torino - Piacenza e della tangenziale di Torino, affidata al gruppo SIS, Italo - Spagnolo controllato dalla torinese Dogliani, e persa dal gruppo ASTM (gruppo Gavio) non ha senso. Non si comprende per quale motivo la Lega ripeta a pappagallo le istanze espresse dal gruppo Gavio. Una presa di posizione grave, che non tiene conto delle sentenze emesse da TAR e Consiglio di Stato" affermano Ivano Martinetti, vicepresidente Commissione regionale Trasporti e Sean Sacco, capogruppo regionale M5S Piemonte.

"Da anni sosteniamo la necessità di far tornare sotto la gestione pubblica il sistema autostradale che ha ormai esaurito l'ammortamento dei costi di investimento. Infatti le concessioni prevedono che " le autostrade vengano ammortizzate nel corso della concessione e poi alla scadenza devolute gratuitamente allo Stato concedente". La proposta è dunque quella di far tornare sotto la gestione pubblica, in particolare della Città Metropolitana di Torino, la Tangenziale di Torino, con la diramazione su Pinerolo, e la Torino - Quincinetto (entrambe interamente su territorio piemontese e della Città Metropolitana), mentre la Torino - Piacenza tornerebbe in gestione all'ANAS" proseguono i due esponenti pentastellati.

"A parte il Movimento 5 Stelle, nessun partito condivide questa proposta che presenta solo vantaggi per i cittadini piemontesi ed andrebbe a stoppare pericolose speculazioni economiche. I vantaggi sono sotto gli occhi di tutti: una gestione da parte della Città Metropolitana andrebbe a risolvere gli annosi problemi dei caselli urbani, ridurrebbe in modo sostanziale i costi del pedaggio, restituirebbe alla Città Metropolitana ampia liquidità (attualmente circa 150mln di euro/anno) da investire sulla viabilità del torinese.