Tutto esaurito per l'open night all'hub di Compagnia di San Paolo: in serata il "Menù della Poesia"

Sold out. Grande entusiasmo per l'Open Night all'hub vaccinale della Fondazione Compagnia di San Paolo organizzato per venerdì 2 luglio, in via Gorizia: sono infatti andati tutti esauriti i 400 posti messi a disposizione per gli over 18.

Un segnale evidente di come, tra i piemontesi, vi sia una grande volontà di lasciarsi il Covid alle spalle e di vivere con spensieratezza, nel nome della normalità. Ed è proprio nel nome della normalità che il “Menù della Poesia” è pronto a tornare a nutrire animo e intelletto con le sue incursioni poetiche in occasione dell’Open Day vaccinale. Dalle ore 20 a mezzanotte, cinque attrici e attori dell’associazione culturale reciteranno poesie celebri per allietare l’attesa prima e dopo il vaccino: una coccola poetica per rendere più spensierati anche i quindici minuti di attesa in osservazione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile Torino e con Fondazione Compagnia di San Paolo.

Anna Charlotte Barbera, Mauro Bernardi, Michele Bernardi, Ksenija Martinovic e Vincenzo Zampa, saranno gli speciali camerieri che ristoreranno lo spirito dei presenti, offrendo un’esperienza culturale intima e interattiva: un originale menu ricco di poesie celebri, suddiviso per categorie per orientare nella scelta anche i meno esperti. Da “Le Sotto Spirito” a quelle “Al Lume di Candela”, poesie per tutti i palati! Veri e propri menu con poesie al posto dei piatti. Ai vaccinati, a cui verrà consegnato il menù, basterà alzare una mano e i poeti si avvicineranno a loro per coinvolgerli nello spettacolo.