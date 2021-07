Entra in palestra con una tessera rubata, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Ha sfidato l’addetta alla reception di una palestra, lo scorso venerdì mattina, entrando dopo aver passato una carta non valida. Si tratta di un tunisino di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale: fermato dalla polizia, in questura ha dato in escandescenze aggredendo due operatori.

Con molta fatica, gli agenti sono riusciti a portarlo negli uffici di via Tirreno; durante il tragitto, il ragazzo ha danneggiato il finestrino anteriore della volante. A seguito della perquisizione, il ventenne è stato trovato in possesso di diverse patenti di guida, tessere sanitarie e alcune carte bancomat intestate ad altre persone, molte delle quali provento di furto.

In questo frangente, si è scoperto che il ragazzo era anche l'autore di una rapina avvenuta circa 48 ore prima in una gastronomia kebab di via Galliari. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato della volante, è stato denunciato per rapina.