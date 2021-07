Fuggita dell'Iran perchè transgender, studia e trova casa a Torino

Una storia a lieto fine in un’Italia, in cui si moltiplicano gli episodi di violenza omolesbobitransfobica e “accesa” da discussioni spesso pretestuose e strumentali sul DDL Zan.

M. è arrivata in Italia dall’Iran nell’agosto del 2019 grazie un visto per studenti universitari . Nell’ottobre dello stesso anno si mette in contatto con lo sportello dell’associazione Maurice GLBTQ di Torino , che si occupa di sostegno e accompagnamento di persone transessuali/transgender. Inizia così il suo percorso di transizione M to F e, per la prima volta in quel contesto, racconta la sua storia e i motivi che l’hanno spinta a migrare dal proprio paese, l’ Iran , nel quale i diritti delle persone LGBTQI+ non vengono rispettati . È in quel momento che viene informata della possibilità di fare domanda di asilo in Italia.

Viene messa in contatto con l’associazione Quore , promotrice del progetto To Housing , che si occupa di dare ospitalità a persone LGBTQI+ in forte difficoltà. Da quel momento viene presa in carico dalla cooperativa Babel , che si occupa della gestione della domanda di asilo di M. e degli aspetti inerenti la sua transizione e il rapporto con il Cidigem (Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere).

A , M ottiene lo status di rifugiato e inizia, così, il suo percorso nel contesto del progetto SAI della cooperativa Babel per persone LGBTQI+.

M. ha potuto studiare con ottimi risultati la lingua italiana potendo così decidere di proseguire la sua carriera universitaria qui in Italia e accedere al test di ingresso del corso di Ingegneria meccanica del Politecnico di Torino.

Attualmente sta svolgendo un tirocinio presso una libreria di Torino.

"M. è fuggita da un Paese che uccide le persone LGBT+ e le costringe a vivere come i/le peggiori criminali. La storia di M. è l’emblema del percorso di accoglienza che vorremmo, un percorso che deve tenere in considerazione la storia e le esigenze personali di ogni singolo individuo. La nostra collaborazione che va avanti da anni si fonda proprio su questo assunto, mettere insieme le diverse competenze per sostenere e aiutare le persone ad esprimere loro stesse e a superare le difficoltà dello sradicamento dal loro paese, dalla loro famiglia, dai loro affetti anche quando sono carnefici. Babel e Quore collaborano sul progetto To Housing e su tante altre iniziative a partire dal presupposto che i diritti o sono per tutti o non sono diritti, e noi in un paese senza diritti non vogliamo vivere" dichiarano Roberto Forte, presidente di Babel e Alessandro Battaglia, presidente dell’associazione Quore.