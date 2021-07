Film Society, il meglio del cinema arthouse italiano e internazionale al Bunker

Dal 5 luglio al 13 settembre il meglio della produzione cinematografica mondiale è di scena ogni lunedì sera al Bunker di Torino con la rassegna di cinema italiano e internazionale Film Society 2021 - AltraVisione, diretta da Cristiano Gerbino e Claudia Solano.

Prodotta da Luci Ombre e articolata in un’arena diffusa tra 2 città (Roma e Torino) e 4 location (Teatro India, Monk, Bunker e Casetta Rossa), con una programmazione di 130 film, documentari e cortometraggi, 40 incontri, 10 lezioni aperte sul cinema e la serialità e sonorizzazioni live, la manifestazione approderà in uno degli spazi più noti e vivi della città, il Bunker, in Barriera di Milano, luogo di cultura e sport che si è distinto in questi anni come modello di attrazione per un pubblico giovane, colto e interessato.

Nello spin-off torinese, organizzato da Andrea Pagliardi e Francesca Portalupi in collaborazione con Associazione Culturale Variante Bunker, la manifestazione avrà collaborazioni eccellenti con TorinoFilmLab, CSC Animazione e ASIFA. Nove film su grande schermo con una grande attenzione ai corti e lungometraggi di animazione, ai documentari e alla produzione internazionale di cinema arthouse e indipendente.

Film Society - AltraVisione è un progetto di cinema indipendente e libero che raccoglie il meglio della produzione cinematografica mondiale e le novità più interessanti dell’ultima stagione ed è per sua natura articolato in una serie organica di attività collaterali e parallele: incontri, masterclass, approfondimenti, presentazioni e interviste con esperti e operatori del settore. Non solo programmazione di film dunque, ma anche una sezione di incontri totalmente gratuiti con professionisti del settore, uno scambio senza palchi e cattedre, che unisce e coinvolge il pubblico, e con leggerezza, con apertura, coinvolga anche coloro che normalmente sono meno vicini al cinema arthouse, al cinema classico o all’universo complesso dell’industria cinematografica.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito con tessera Arci e prenotazione online sul sito www.variantebunker.com. Inizio spettacoli alle ore 21:30.

Programmazione completa

5 luglio - Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson (2009, USA, 87 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: Merlot di Marta Gennari, Giulia Martinelli (2016, Italia, v.o.).

12 luglio - PJ Harvey - A Dog Called Money di Seamus Murphy (2019, UK/Irlanda, 94 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: Waterwalls di Francesca Macciò e Francesca Quatraro (2014, Italia, v.o.)

19 luglio - Sull’infinitezza di Roy Andersson (2019, Svezia, 76 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: Siderea di Elisa Bonandin, Fiorella Cecchini, Isabel Matta, Carlotta Vacchetti (2020, Italia, v.o.).

26 luglio - La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton, Valerie Faris (2017, UK/USA, 122 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: Arzena Velenifera di Ludovica Ottaviani, Anna Sireci, Maria Testa (2016, Italia, v.o.).

2 agosto - Il ladro e il ciabattino di Richard Williams (1964 – 1993, UK/Canada/USA, 92 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: La reliquia rivoltosa di Stefano Tambellini, Giovanna Lopalco, Pamela Poltronieri, Giulia Rivolta, Francesco Tagliavia (2009, Italia, v.o.).

9 agosto - Il piccolo Yeti di Jill Culton (2019, USA/Cina, 92 min, versione doppiata). In apertura: Pilgrim di Andrea Berardi, Matteo Ricci (2019, Italia, v.o.)

30 agosto - Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton (2016, USA/UK/Belgio, 128 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: Oblò Amazing Laundrette di Martina Carosso, Ilaria Giacometti, Mathieu Narduzzi, Eura Pancaldi (2014, Italia, v.o.).

6 settembre - Raw - Una cruda verità di Julia Ducournau (2016, Francia/Belgio/Italia, 95 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: Il Naturalista di Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi (2008, Italia, v.o.).

13 settembre - Giovani, carini e disoccupati di Ben Stiller (1994, USA, 100 min, v.o. con sottotitoli in italiano). In apertura: 46 cm di Teresa Bandini, Claudia Casapieri, Paolo De Murtas, Giada Strinati (2011, Italia, v.o.).