Salute: Ruffino (CI): "Più risorse e strumentazioni per malati Sla"

“Migliorare la qualità della vita e fornire sostegno alle persone affette da sla o con patologie neurologiche deve essere un obiettivo prioritario all’interno delle cure erogate dal sistema sanitario nazionale. Per far questo occorre promuovere un nuovo approccio terapeutico olistico, un nuovo stile di vita maggiormente inclusivo con politiche orientate alla cura del paziente inteso come persona". Lo ha detto Daniela Ruffino deputata di Coraggio Italia intervenendo all’evento 160cm ad Andezeno.

“Tutto ciò ha bisogno di risorse e strumentazioni adeguate che la scienza di ultima generazione ci offre. Lavoro in parlamento per questo e non possiamo perdere altro tempo prezioso per chi attende nuove tecnologie e strumentazioni adeguate per garantire uno stile di vita inclusivo", conclude.