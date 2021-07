Dopo la Mezza Maratona di Torino perde l'orientamento e non trova più il figlio: un 74enne ringrazia gli agenti di Polizia

Al termine di una gara podistica di lunga percorrenza può capitare di accusare malessere o disorientamento: è proprio quello che è successo alla mezza Maratona del 19 giugno a Torino a un partecipante. L’uomo, un 74enne italiano, dopo essere arrivato al traguardo, è stato colto da un lieve malore; del fatto si è accorta una coppia di fidanzati, che lo ha subito soccorso, per poi affidarlo alle attenzioni di una pattuglia della Polizia in servizio per la la manifestazione. L'uomo, in stato di confusione, ha raccontato di ricordare che avrebbe dovuto ritrovarsi con il figlio al termine della gara, ma non ricordava esattamente il luogo.



Verificato che il figlio avesse anche lui tagliato il traguardo, gli agenti si sono messi alla sua ricerca nelle immediate vicinanze, senza trovarlo. Solo dopo alcuni minuti, il settantaquattrenne recuperava la necessaria lucidità per ricordare che la loro autovettura era parcheggiata in via Bava. A quel punto gli agenti di Polizia, del commissariato Barriera Nizza, lo hanno fatto accomodare sull'auto di servizio e lo hanno accompagnato in via Bava, dove effettivamente si trovava il figlio della persona soccorsa, in ansia in quanto non riusciva più a ritrovare il padre, peraltro sprovvisto di cellulare.



Nei giorni scorsi, è pervenuta al Commissariato Barriera Nizza una lettera da parte del podista, che ha espresso la sua profonda riconoscenza agli agenti della Polizia di Stato per averlo aiutato e ha elogiato la professionalità e l’umanità della Polizia di Stato. Un messaggio che ha commosso tutto il personale.