Tragedia del Mottarone, l'incidente probatorio slitta dall'8 al 22 luglio

Slitta dall'8 al 22 luglio l'inizio dell'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul disastro della funivia del Mottarone, che lo scorso 23 maggio e' costato la vita a 14 persone. Lo ha disposto il Gip Elena Ceriotti (a cui il fascicolo è stato affidato dal presidente del Tribunale dopo l'esclusione dell'altro giudice Donatella Banci Buonamici) a seguito dell'iscrizione di altre nove persone fisiche e di due società (entrambe torinesi) nel registro degli indagati.

L'ampliamento della platea di coloro dei soggetti potenzialmente coinvolti nella procedura dell'incidente probatorio, ha suggerito all'ufficio del gip di disporre un allungamento dei tempi per consentire a tutte le parti in causa di formulare eventuali osservazioni alla richiesta del Pm, per poi procedere alle convocazioni e alle nomine di difensori e periti.