"C'era una volta a Hollywood": a Poirino rivive la colonna sonora del film di Tarantino

Anche per il suo ultimo capolavoro, “C’era una volta a… Hollywood” (2019), Quentin Tarantino ha allestito una colonna sonora a dir poco straordinaria, un viaggio in musica che attraversa le strade di Cielo Drive a bordo di una fiammante Cadillac mentre alla radio va a tutto volume la chitarra malinconica di José Feliciano e della sua California Dreamin’. La rassegna “Wonderland: viaggio tra animali da palco e altre meraviglie”, che va in scena al giardino del Municipio di Poirino, propone domenica 11 luglio alle 21 lo spettacolo-concerto "C'era una volta a Hollywood" che unisce storie, racconti originali e musiche adrenaliniche.

Il trio Giancursi-Poli-Manfredi porta in scena (o meglio, on stage) in maniera originale, dinamica, a tratti adrenalinica i brani più belli del film, alternati a racconti dedicati all'America, al sapore delle avventure, alla vita che, a volte, forse sempre, dovrebbe sembrare un film.

Ogni scena del lungometraggio di Quentin Tarantino si adatta alla musica, come fosse un inno a quel caldo 1969: tra gli altri, si ascoltano Joe Cocker, Billy Stewart, Rolling Stones, Aretha Franklin, Deep Purple, Otis Redding. Insomma, un cast stellare, a guidare storie, fatti, personaggi veri e inventati: un caleidoscopico universo sonoro che, ora, rivive in uno spettacolo originale di musica e parole, 60 minuti dedicati alla canzone americana.