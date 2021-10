Unione Musicale, De Maria "dimentica" la cronologia e propone Beethoven in base alle tonalità

Pietro De Maria torna all’Unione Musicale (Conservatorio, mercoledì 7 luglio – ore 20) per la quarta tappa del suo progetto di esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven. Inaugurato nel 2020 in occasione dei festeggiamenti per il 250° anniversario della nascita del compositore tedesco, questo lungo cammino proseguirà ancora nel corso delle prossime due stagioni e De Maria è il terzo italiano - dopo Dino Ciani (1970) e Andrea Lucchesini (1999-2000) - a realizzare l’integrale per l’Unione Musicale.





Particolare è la scelta di non eseguire le Sonate in ordine cronologico ma di proporle in base ai loro rapporti di tonalità, accostando quindi anche opere che appartengono a epoche diverse.

Nel quarto appuntamento si ascolteranno infatti quattro brani ben distinti tra loro. In apertura la giovanile Sonata op. 7, composta nel 1796 e pubblicata nel 1797, risale ai tempi della gaia vita viennese di Beethoven, quando le sue doti eccentriche di pianista e improvvisatore lo avevano imposto presso le élites culturali della capitale. Isolata fra i due grandi cicli dell’opera 2 e dell’opera 10, in questo brano si riscontra un potenziamento delle precedenti esperienze e una scrittura pianistica a grandi contrasti dinamici, che si direbbe prefigurino i timbri dell’orchestra.

A seguire una delle più celebri, la Sonata in do minore op. 13, pubblicata nel 1799 con il titolo originale di Grande Sonate pathétique e per questo passata alla storia come “Patetica”. Beethoven, come negli scritti di Schiller, tratta la materia patetica chiarendola in un rapporto dialettico fra due stati d’animo: la rappresentazione della sofferenza e la reazione alla sofferenza stessa. Nella Sonata op. 13 questi due sentimenti contrastanti sono evidenti fin dall’inizio, con il movimento Grave d’apertura a cui viene contrapposta la reazione dell’Allegro successivo.

La successiva Sonata in sol maggiore op. 79 è stata ritenuta per lungo tempo un’opera secondaria. Composta tra il 1808 e il 1809 nasconde invece, sotto l’apparente docilità, un’arte raffinata e sapiente, soprattutto per quanto riguarda le continue, geniali soluzioni ritmiche. Secondo la critica più recente il delicato equilibrio è proprio da intendersi come una «corda nuova» dell’ispirazione beethoveniana.