Mirafiori tira fuori l'orgoglio: "Noi pronti a ospitare la Gigafactory. Siamo operai, non cassintegrati" [FOTO]

Una lettera - ancora una, come quella legata a Embraco - destinata a Roma per sostenere la candidatura (e la causa) torinese sul fronte industriale, occupazionale e automotive in particolare.

Una giornata cominciata alle 5 con il volantinaggio davanti ai cancelli dello stabilimento storico di mamma Fiat e proseguita con le assemblee all'interno. " Sarebbe l'occasione per creare occupazione buona - dice Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cigl - e quindi benessere e sviluppo. Di professione non facciamo i cassintegrati, ma gli operai. Abbiamo tutte le caratteristiche e le conoscenze per farlo nell'ambito del perimetro Stellantis, oltre alla necessità di nuovi modelli ". D'altra parte lo spazio non manca : " Sono tre milioni di metri quadrati, metà dei quali inutilizzati" , ricorda Lazzi.

E il progetto Italvolt di Scarmagno? " C'è spazio per tutti, soprattutto in una prospettiva che vede un forte sviluppo dell'elettrico - aggiunge Lazzi - , ma senza dubbio avere un grande produttore a fare da traino non può non aiutare ".

"Mirafiori è uno stabilimento da riempire - aggiunge Giorgio Airaudo, segretario regionale Fiom CGIL - e questo vogliamo ricordarlo a Stellantis. E ci sono all'interno tantissimi lavoratori che vogliono ricominciare a lavorare appieno dopo 14 lunghi anni di cassintegrazione. Una gigafactory, peraltro, creerebbe anche indotto e assunzione di giovani. È positivo che anche la politica spinga in questo senso, ma si devono prendere l'impegno".

IL CASO DEL TRASFERIMENTO MASERATI: "NULLA, NEMMENO DI UFFICIOSO"

Ma il futuro dell'auto a Torino passa anche da Grugliasco, dall'ex stabilimento Bertone e oggi Maserati, ma anche oggetto di dubbi e scenari che vorrebbero accentrare le attività a Torino. "A 5 chilometri da qua c'è una fabbrica che faceva parte di un progetto mai andato del tutto in porto - dice Giacomo Zulianello, esponente Fiom di Maserati - e il rischio è che si proceda con un lento dissanguamento. Ma fino a oggi l'azienda non ha mai parlato di trasferire la produzione a Mirafiori, nemmeno a livello ufficioso. Nessuno ci ha detto nulla del genere. Se mai dovesse succedere, l'azienda troverà la pacata ma ferma opposizione di tutti i lavoratori: non siamo robot che smonti e rimonti, c'è uno dei migliori impianti di verniciatura d'Europa e altri gioielli. Per cui, per noi, la prospettiva è quella della gigafactory a Mirafiori e del lavoro a Grugliasco".

"DRAGHI DEVE AVERE UN PIANO PRECISO"

"Siamo in una fase importante e delicata - aggiunge Enrica Valfrè, segretaria generale di Cgil Torino -: non vogliamo essere spettatori. Tanti ne stanno parlando, noi non vogliamo restare zitti. Nel PNRR appena approvato dall'Europa non c'è quasi traccia di rilancio e sviluppo dell'automotive. Siamo qui per aiutare il governo a capirne l'importanza. Draghi non può andare a parlare con Stellantis se l'Italia non ha un piano preciso".

POLITECNICO: "A TORINO ANCHE NOI LAVORIAMO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE"





[Il rettore del Politecnico, Guido Saracco, alla manifestazione di Fiom Cgil]