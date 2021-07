We Got Game Nichelino lancia We Got 48: a Chieri torneo di streetball del circuito nazionale

We Got Game è stata una pellicola di grande successo, dedicata al basket, con un attore da Oscar come Denzel Washington e un asso della Nba come Ray Allen. Da allora è diventata una espressione simbolo dei giovani che amano giocare nei playground, innamorati della palla a spicchi e della "pallacanestro di strada".

We Got Game – Nichelino Street Culture è nato come associazione di promozione sociale senza fini di lucro fondata da un gruppo di appassionati della cintura sud di Torino che hanno come denominatore comune la passione per il basket e nella fattispecie lo streetball, l’accezione più verace del basket 3 vs 3 caratteristica delle periferie urbane, in cui i ragazzi si contendono pochi metri di cemento per poter giocare a basket.

La finalità è stata da sempre la raccolta fondi per la ricostruzione di campi da gioco in tutta la periferia sud di Torino. Al momento, tale raccolta fondi ha avuto luogo attraverso 24 tornei, il primo a settembre 2013 e l’ultimo a Settembre 2019 che hanno reso il nome We got game, nell’ambiente del basket metropolitano, una certezza di buona organizzazione, bel basket e sano divertimento.

"Ora stiamo lavorando alla 11° edizione del torneo estivo che avrà luogo il 24 e 25 Luglio presso il centro Sportivo San Silvestro di Chieri, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale CHE48 (https://che48.org/)", hanno spiegato gli organizzatori. "Quest’anno inoltre l’evento farà parte del neonato circuito di tornei federali 3x3 Itala FIP CIRCUIT , progetto lanciato dalla federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group sport. IL torneo sarà una delle tappe TOP qualificante direttamente all’evento 3x3 Italia Finals che decreterà le squadre Campioni d’Italia 3x3".

Anche questa edizione sarà una festa della street culture, in cui saranno coinvolti dj, musicisti hip hop, break dancers, writers e ovviamente cestisti di tutte le età, con l'intento di confermarsi uno degli eventi outdoor più frequentati in Piemonte.

COS’E’

Un torneo di streetball, la declinazione “di strada” della pallacanestro: 3 contro 3 ad un solo canestro, aperto alle categorie open maschile e femminile il 24/07 e alle categorie top il 25/07. Il torneo sarà accompagnato come sempre dal Dj Set “4theloveofthegame”.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Tutte le informazioni ed ll form per l’iscrizione sono reperibili all’indirizzo Subscribe.wegotgame3vs3.com Seguici sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/wegotgame3vs3 per tutte le info e le news.

FINALITA’

Quest’anno il ricavato del torneo e dei contest che si terranno nei due giorni sarà devoluto a due progetti: - Il giardino del sole (www.giardinodelsole.org) - L’incontro Centro d’ascolto Onlus (https://www.voltoweb.it/centrodiascoltolincontro/)

Per info: info@wegotgame3vs3.com