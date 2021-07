Le donne vittime di violenza non restino invisibili, Forza Italia: "Torino intitoli strade a Franca Rame e Tina Bassi" [FOTO]

Oggi via Giuseppe Barbaroux ha cambiato nome ed è diventata via Tina Bassi, via Stefania Moro, via Ipazia, via Giovanna d'Arco, via Franca Rame, via Anita Garibaldi e via Indira Gandhi. All'ora di pranzo Azzurro Donne Torino ha promosso un flash mob, all'angolo con piazza Arbarello, per non lasciare invisibili nella toponomastica torinese le troppe vittime di violenza.