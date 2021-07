Covid in Piemonte, terapie intensive di nuovo sotto la doppia cifra e calano tutti i ricoveri. Nessun decesso da una settimana

Ancora numeri incoraggianti dall'Unità di crisi del Piemonte sul fronte del Covid in regione. Secondo l'ultima rilevazione, sono soltanto 15 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività dello 0,1%. Un risultato che peraltro fa base su un numero consistente di tamponi (11.341, di cui 8.443 antigenici), mentre gli asintomatici sono 15. Il totale, dunque, i casi positivi dall'inizio della pandemia diventano 367.087 così suddivisi su base provinciale: 29.607 Alessandria, 17.500 Asti, 11.535 Biella, 52.959 Cuneo, 28.279 Novara, 196.470 Torino, 13.749 Vercelli, 12.986 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.499 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Altrettanto positivo l'andamento dei ricoveri: sono infatti due in meno quelli in terapia intensiva, che scende così a 8 posti occupati in tutto il Piemonte, mentre calano addirittura di 11 unità i ricoveri non in intensiva, per un totale che ormai scende a 83. Le persone in isolamento domiciliare sono 657.