Oltre 450 torinesi si mobilitano: "Fate un'area cani in Quadrilatero Romano"

"Fate un'area cani in Quadrilatero Romano". È questa la richiesta di oltre 470 torinesi, tramite una petizione di iniziativa popolare al Consiglio Comunale, per chiedere appunto che nel quartiere della Circoscrizione 1 venga realizzato un nuovo spazio per il passeggio e lo sgambamento dei 4 zampe.

Al momento, come hanno spiegato i firmatari questa mattina durante il Diritto di Tribuna, l'unica area cani della zona si trova all’interno del parco della Clessidra in Crocetta, ma

tutta l’aerea circostante il Quadrilatero Romano risulta sprovvista.

Per i residenti potrebbe essere recintata e riservata agli animali una parte di piazza Arbarello, oppure si potrebbe ricavare uno spazio nel cortile dell'Anagrafe Centrale in via della Consolata all’angolo con corso Regina Margherita, o potrebbe essere ricavata una porzione in corso Palestro o delimitata una parte dei giardini dedicati a Pietro Micca.